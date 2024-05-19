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Ізраїль просувається далі на північ Гази
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Ізраїль просувається далі на північ Гази

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Війна в Ізраїлі — Ізраїль просувається далі на північ Гази
Палестинці оглядають пошкоджений будинок після ізраїльських авіаударів по Газі, 27 жовтня 2023 р. AP

Ізраїльські війська і танки у суботу, 18 травня, просунулися в частини перенаселеного північного району Сектору Гази, які вони раніше оминали протягом останніх понад семи місяців. Медики і місцеві жителі повідомляють, що було вбито і поранено десятки палестинців. Також ЦАХАЛ зайняв частину території в Рафаху на півдні анклаву.

Про це пише Reuters.

Ізраїльські війська також зайняли частину території в Рафаху — південному місті на кордоні з Єгиптом, переповненому переміщеними особами.

Зазначається, що цього місяця Ізраїль провів нові військові зачистки частин північної Гази, де він оголосив про завершення основних операцій у січні. Тоді ізраїльські військові також прогнозували, що війська повернуться, щоб запобігти перегрупуванню палестинського ісламістського угруповання, яке керує Газою.

Також агенція пише про так звані “подальші тріщини” в уряді прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу — центристський член військового кабінету Бенні Ганц пригрозив піти у відставку, якщо лідер правих не погодиться до 8 червня на план, який включав би в себе порядок управління Газою після закінчення війни з ХАМАСом.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

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