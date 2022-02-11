Станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків із військовою міжнародною допомогою. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони у Харкові у п'ятницю, 11 лютого.

“Майже кожного дня іде допомога від наших партнерів. На сьогоднішній день (11 лютого — ред.) ми вже прийняли 25 літаків із такою допомогою”, — сказав Данілов.

За його словами, питання міжнародної допомоги було одним із питань порядку денного РНБО у Харкові. Воно розглядалося у таємному режимі. Доповідали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр фінансів Сергій Марченко, а також заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України отримали ще 90 тонн військової допомоги від Сполучених Штатів. При цьому загалом протягом останніх місяців Україна отримала від США 1300 тонн такої допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook 11 лютого повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Що відомо

11 лютого Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей. У Харкові він взяв участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад. Володимир Зеленський також провів виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. На Херсонщині президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель.

За результатами засідання РНБО 24 січня українців закликали до спокою через ситуацію на кордоні України з РФ.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів та більш як тисячу тонн озброєнь.

5 лютого до Києва прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США із майже 90 тоннами озброєння на борту.

Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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