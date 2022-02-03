РФ готувала фейкове відео про "напад" ЗСУ для виправдання агресії — NYT

Сполучені Штати отримали розвіддані про російський план сфабрикувати провокацію як привід для вторгнення в Україну за допомогою фальшивого відеофільму, передає New York Times.

План, який США сподіваються зірвати шляхом його оприлюднення, передбачає імітацію та знімання нібито нападу українських військових на російську територію або на російськомовне населення у східній Україні.

Як зазначає видання, Директорка національної розвідки Авріл Гейнс та інші високопоставлені чиновники адміністрації ознайомили в четвер членів Конгресу з цими матеріалами. Відповідною інформацією також поділилися з союзниками.

У рамках цієї провокації Росія панувала звинуватити офіційний Київ у "геноциді російськомовного населення", який слугував би приводом для інтервенції.

Повідомляється, що представники Росії знайшли трупи для використання у фільмі, акторів, а також антураж для імітації української та натівської військової техніки

Британці ж провели власний аналіз розвідданих і запевнились у тому, що Росія планувала створити привід для звинувачення України в нападі. Деталі розвідданих, за словами чиновника, "заслуговують довіри та вкрай тривожні".

Що відомо

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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