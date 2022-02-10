На зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки у Берліні 10 лютого сторони домовилися розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи. Про це заявив представник української сторони голова Офісу президента Андрій Єрмак. Суспільне транслювало брифінг наживо.

Представники України, Росії, Німеччини і Франції обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч тривала майже дев'ять годин.

"Сьогодні відбулася чергова дискусія, всі сторони підтвердили що налаштовані проводити переговори у Нормандському форматі й всі зацікавлені, щоб вони відбувалися. Також всі були єдині, що треба розблокувати й активізувати роботу ТКГ", — повідомив Єрмак.

Утім за його словами, сторони не змогли дійти до якогось спільного документу: "Було б добре, якби на другу зустріч після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити, але відбулося як відбулося. Будемо зустрічатися дуже скоро знову".

Фото: Associated Press Радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату провели зустріч у Берліні у посольстві України в Німеччині

Єрмак додав, що на сьогодні засідання ТКГ відбуваються у режимі відеоконференцій, але рішення не ухвалюються.

"Якщо буде погодження усіх сторін, то, безумовно, Україна буде готова зустрічатися (офлайн - ред.) у Туреччині для того, щоб продовжити перемовини", — наголосив Єрмак.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі радників "норманді" у Берліні Україна намагатиметься розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

"План максимум — розблокувати роботи ТКГ. Сьогодні я сиджу на брифінгу і паралельно мені приходять повідомлення, звіти з засідання. І я знову бачу що все стоїть на місці, дискусії, обговорення, але процес стоїть на місці. Треба розблокувати роботу ТКГ, для цього потрібна політична воля Російської федерації. Якщо ТКГ запрацює, тоді вона буде займатися вирішенням безпекових питань, і у разі успіху, поступово можна буде підійти до політичних питань", — сказав Кулеба.

Що відомо

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

Андрій Єрмак 9 лютого заявив, що однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату, які відбулися 10 лютого у Берліні, є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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