Ризик російського вторгнення в Україну збільшується — Генсек НАТО Столтенберг

Ризик російського вторгнення в Україну збільшується, оскільки Росія продовжує підготовку до вторгнення в Україну. Час на попередження агресії зменшується.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телеканалу CNN.

"З усією впевненістю ми бачимо військове скупчення військових сил та ключових засобів, таких як військові шпиталі та логістика, що продовжуються. Час попередження про небезпеку зменшується, тоді як ризик вторгнення збільшується", — заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також заявив, що наразі міжнародна спільнота спостерігає загрозливу риторику з боку Росії. Він заявив, що Росія погрожує використанням "військово-технічними наслідками". У поєднанні з історією російської агресії проти України ці факти дають привід говорити, що ризик нападу дуже високий.

Столтенберг також заявив, що у випадку конфлікту навколо України немає сумнівів щодо того, хто є агресором. Адже саме Росія напала на Україну та продовжує концентрувати війська на кордонах. Єнс Столтенберг також заявив, що Україна має право на самозахист.

Генеральний секретар НАТО також заявив, що наразі зарано говорити про готовність Росії до деескалації про яку раніше заявляв президент Франції Еммануель Макрон.

Що відомо

На перемовинах 7 лютого президент Франції Емануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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