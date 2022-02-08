Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу висловили підтримку Україні та заявили про спільність позицій у питанні російської загрози для європейської безпеки.

Про це повідомляє DW.

Канцлер Шольц заявив, що каїни-члени НАТО мають спільну думку щодо того, якою має бути реакція, якщо Росія розпочне повномасштабний наступ на Україну.

"Нашою спільною метою є уникнення війни в Європі. Розміщення російських військ на кордонах України дуже непокоїть і наша оцінка цієї ситуації є однаковою", — заявив Шольц.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща, Франція та Німеччина продовжать працювати для деескалації ситуації.

"Ми мусимо знайти вихід аби уникнути війни. Як я казав, це наразі наша головна мета. Я вірю, що ми її досягнемо. Я вважаю, що сьогодні найважливішою є єдність та солідарність", — заявив польський президент.

Він також заявив, що на сьогодні дуже важливою є демонстрація того, зо Захід "говорить в один голос" та не відступає.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав провести безпекові перемовини з Росією аби затвердити непорушність європейських кордонів.

"Ми разом повинні знайти спосіб розпочати важкий діалог з Росією", — заявив Макрон.

Макрон також нагадав про важливість відновлення Нормандського формату зустрічей лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Що відомо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

"Іронізував менше, ніж зазвичай". Макрон розповів про напругу на зустрічі з Путіним

У випадку вторгнення Росії в Україну Північного потоку-2 не стане — Байден

Виділена Францією макрофінансова підтримка піде на проєкти розвитку — ОП

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу