У Парижі почалася зустріч радників Нормандської четвірки

У Парижі розпочалася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" –Німеччини, Франції, України та Росії.

Про це Суспільному повідомила помічниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна.

"Прилетів до Парижу у складі делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах України", — написав раніше Єрмак у Twitter.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента , що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде. Він зазначив, що переговори стосуватимуться відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття пропускних пунктів і майбутньої роботи "Нормандського формату".

Що відомо

12 січня в Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про необхідність проведення нового "нормандського саміту" для досягнення миру на Донбасі. Там вважають, що Україна має "предметно виконати попередні домовленості" для наступного саміту.

14 січня Андрій Єрмак заявив, що Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. У коментарі "РИА Новости" речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала таких пропозицій.

Читайте також

Від провокацій на Донбасі до санкцій. Що писали західні ЗМІ про агресію Росії проти України

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу