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У Парижі почалася зустріч радників Нормандської четвірки
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У Парижі почалася зустріч радників Нормандської четвірки

Олександра Комісарова
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У Парижі почалася зустріч радників Нормандської четвірки Facebook

У Парижі розпочалася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" –Німеччини, Франції, України та Росії.

Про це Суспільному повідомила помічниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна.

"Прилетів до Парижу у складі делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат – і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах України", — написав раніше Єрмак у Twitter.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде. Він зазначив, що переговори стосуватимуться відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття пропускних пунктів і майбутньої роботи "Нормандського формату".

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