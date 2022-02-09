Кулеба розповів, про що говоритимуть радники у "Нормандському форматі"

Під час зустрічі у "Норманському форматі" на рівні радників, яка запланована на 10 лютого, Україна хоче вирішити питання розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.
Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"План максимум — розблокувати роботи ТКГ. Сьогодні я сиджу на брифінгу і паралельно мені приходять повідомлення, звіти з засідання. І я знову бачу що все стоїть на місці, дискусії, обговорення, але процес стоїть на місці. Треба розблокувати роботу ТКГ, для цього потрібна політична воля Російської федерації. Якщо ТКГ запрацює, тоді вона буде займатися вирішенням безпекових питань, і у разі успіху, поступово можна буде підійти до політичних питань.
Він також зазначив, Москва продовжить наполягати на прямому діалозі між Києвом та ОРДЛО.
"Я думаю що буде знову важка тривала розмова, Росія знову наполягатиме на прямому діалозі, знову отримає від нас відмову. Але в дипломатії немає іншого шляху окрім як говорити і шукати рішення не перетинаючи свої лінії", — наголосив міністр.
Що відомо
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на жодні поступки щодо своєї територіальної цілісності та не піде на прямий діалог з ОРДЛО.
- Видача Росією паспортів українцям, які мешкають у тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей, є порушенням Мінських домовленостей та має бути покарана санкціями.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- За даними Financial Times, під час перемовин у Москві президент Франції Еммануель Макрон домовився з російським візаві Володимиром Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і потім не вдаватиметься до подібних маневрів. У Росії це офіційно заперечили.