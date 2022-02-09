Кулеба розповів, про що говоритимуть радники у "Нормандському форматі"

Під час зустрічі у "Норманському форматі" на рівні радників, яка запланована на 10 лютого, Україна хоче вирішити питання розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"План максимум — розблокувати роботи ТКГ. Сьогодні я сиджу на брифінгу і паралельно мені приходять повідомлення, звіти з засідання. І я знову бачу що все стоїть на місці, дискусії, обговорення, але процес стоїть на місці. Треба розблокувати роботу ТКГ, для цього потрібна політична воля Російської федерації. Якщо ТКГ запрацює, тоді вона буде займатися вирішенням безпекових питань, і у разі успіху, поступово можна буде підійти до політичних питань.

Він також зазначив, Москва продовжить наполягати на прямому діалозі між Києвом та ОРДЛО.

"Я думаю що буде знову важка тривала розмова, Росія знову наполягатиме на прямому діалозі, знову отримає від нас відмову. Але в дипломатії немає іншого шляху окрім як говорити і шукати рішення не перетинаючи свої лінії", — наголосив міністр.

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