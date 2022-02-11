Майже девʼять годин перемовин пройшли без видимих результатів – Козак

Після майже девʼяти годин перемовин сторонам не вдалося подолати розбіжності щодо інтерпретації ключових положень Мінських угод. Сторони також не змогли домовитися щодо тексту спільної заяви у підсумку перемовин.

Про це заявив політичний радник президента РФ Володимира Путіна Дмитра Козака.

Він заявив, що сторонам не вдалося домовитися щодо інтерпретації ключових положень Мінських угод. Всю відповідальність за тривалість перемовин та відсутність просування перемовин радник Володимира Путіна покладає на українську владу.

"Вимушений констатувати, що підсумку, який можна зафіксувати у документі немає", — заявив Козак.

Дмитро Козак також заявив, що під час перемовин сторони не обговорювали питання концентрації російських військ на російсько-українському кордоні.

Представники України, Росії, Німеччини і Франції обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч проходила в посольстві України в Німеччині й тривала майже дев'ять годин.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі радників "Нормандії" у Берліні Україна намагатиметься розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

"План максимум — розблокувати роботи ТКГ. Сьогодні я сиджу на брифінгу і паралельно мені приходять повідомлення, звіти з засідання. І я знову бачу що все стоїть на місці, дискусії, обговорення, але процес стоїть на місці. Треба розблокувати роботу ТКГ, для цього потрібна політична воля Російської федерації. Якщо ТКГ запрацює, тоді вона буде займатися вирішенням безпекових питань, і у разі успіху, поступово можна буде підійти до політичних питань", — сказав Кулеба.

Що відомо

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

Андрій Єрмак 9 лютого заявив, що однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату, які відбулися 10 лютого у Берліні, є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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