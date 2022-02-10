Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання неподалік українського північного кордону. Про потенційну небезпеку такий навчань та про необхідну відповідь з боку українських Збройних сил Суспільному розповів Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва.

Навчання російських та білоруських військ становлять небезпеку, вважає Ігор Козій. Під час такий навчань необхідно ретельно спостерігати, чи не відбувається переходу від навчального процесу до агресії.

"Тобто, коли вони навчаються — це одне, а коли переходять у фазу наступу, тобто кардинально змінюється початковий задум навчання, вони перестають бути навчаннями і переходять вже у фазу агресії. І, відверто кажучи, досвіду України в цьому питанні ще недостатньо", — вважає Ігор Козій.

Він розповідає, що у Радянські часи існувала звичайна практика коли у відповідь на навчання суміжної країни починалися навчання радянських військ.

"Починаються навчання в прикордонній смузі з якоюсь державою — моментально у відповідь починалися навчання на території Радянського Союзу. Тобто, це була нормальна практика, стала практика", — розповідає Козій.

Проте за часів незалежності України цю практику припинили, тож навчання відбувалися у планову для ЗСУ форматі.

"Розмір навчань, які, наприклад, проводить Білорусь спільно з РФ і щось подібне за розмірами, в Україні ми, як правило, не проводили. Тобто, навчання стратегічної ланки у нас, як правило, не проводилося. Щоб ви правильно зрозуміли, стратегічна ланка відрізняється тим, що до неї залучаються всі ключові гравці, мається на увазі ті, що приймають рішення: це президент, це прем'єр, це ті посадові особи, які відповідають за керування Збройними Силами, міністр оборони, таке інше", — розповідає Ігор Козій.

Він вважає, що незважаючи на те, що Путін знаходиться в Китаї, російські війська все одно можуть розпочати агресивні дії. Адже у таких випадках як правила розпорядження даються заздалегідь.

"Завдання можуть бути визначені вже давно, завдання, як правило, можуть носити конвертований характер, тобто запечатаний, і по особливій вказівці ці конверти будуть вскриті й війська діятимуть відповідно до цих планів", — каже Ігор Козій.

У такій ситуації завдання України — бути готовою вчасно відреагувати на агресію. Для цього вся ланка управління державою та військом має бути на місці та бути готовою працювати.

"При початку агресії, при розумінні, де знаходиться кожна державна установа України, яка легко знищується, відповідно, ми чітко повинні зрозуміти, яким чином вище керівництво може зібратися, щоб прийняти рішення, запустити сигнал, дати старт", — каже військовий експерт.

У такій ситуації, підсумовує Ігор Козій, дуже важливо мати необхідну законодавчу базу, яка регулюватиме дій державних інституцій у випадку повномасштабної російської агресії.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

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