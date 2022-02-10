Міністерство закордонних справ України назвало агресивними обмеження Росією судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів 13-19 лютого для проведення "військово-морських навчань". Про це йдеться в заяві МЗС, опублікованій 10 лютого.

Відомство наголошує, що дії РФ "суттєво і необґрунтовано" ускладнюють міжнародне судноплавство, передусім торговельне, "що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України".

"Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", — додають в МЗС.

Міністерство пообіцяло надати належну оцінку та відповідь діям Росії спільно з партнерами, зокрема в Чорноморському регіоні.

Про закриття частини акваторії Чорного та Азовського морів стало відомо 9 лютого. Головний редактор профільного видання BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що РФ перекрила Чорне море в північно-західній частині до межі територіального моря України, а Азовське — від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

На думку Клименка, таке перекриття морів, якого не було останні вісім років, може свідчити про підготовку Росії до блокади українських портів. Повідомлення про закриття морських районів було розміщене Росією через міжнародну систему оповіщення.

Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обмеження судноплавства в Чорному та Азовському морях "відповідає міжнародному праву" і не обмежує рух комерційних суден.

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