Єрмак сподівається, що ТКГ розгляне питання обміну полонених і відкриття КПВВ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи продовжиться розгляд питань, пов'язаних із законами, які передбачені Мінськими угодами.

Про це він заявив після зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки, яка розпочалась у Берліні в посольстві України в Німеччині 10 лютого і тривала майже дев'ять годин. Представники України, Росії, Німеччини і Франції обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

“Вони будуть розглядатися, ми маємо сьогодні вже декілька успішних кейсів, коли приймались рішення і щодо припинення вогню. Тому робота триває. Я думаю що все ж таки ми досягнемо такого бажаного і такого важливого для українців результату”, — сказав Єрмак.

Також він сподівається, що на наступному засіданні ТКГ будуть розблоковані гуманітарні питання щодо обміну полоненими, відкриття КПВВ, які готові вже понад рік з української сторони.

“Сподіваємося, що ця робота буде тривати”, — сказав Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, під час перемовин у Берліні всі сторони висловили повну прихильність режиму припинення вогню на Донбасі.

Що відомо

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

Андрій Єрмак 9 лютого заявив, що однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату, які відбулися 10 лютого у Берліні, є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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