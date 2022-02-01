Президент Росії Володимир Путін 1 лютого під час спільної пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном дав перший відгук щодо письмової відповіді США на "гарантії безпеки" для Росії. Путін оцінив їх як такі, що "ігнорують принципові російські питання".

"Уважно аналізуємо отриману від США і НАТО 26 січня письмову відповідь про "гарантії безпеки". Але вже зараз стало зрозуміло, що принципові російські клопотання лишилися проігнорованими. Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог, які стосується недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення стану військової інфраструктури блоку до позицій 1997 року, коли був підписаний основоположний акт Росія - НАТО", – заявив Путін.

Він в черговий раз підкреслив, що США і НАТО посилаються на норму, що "будь-яка країна може обирати собі спосіб захисту". Проте, за його словами, не можна "допускати зміцнення будь-якої безпеки за рахунок безпеки інших держав".

"Ті ж США не стільки піклуються про безпеку України, хоча, може бути, і думають про це, але десь на другому плані. Найголовніше їх завдання-стримування розвитку Росії. У цьому сенсі сама Україна просто інструмент досягнення цієї мети", — заявив Путін.

За його словами, це можна зробити різними шляхами: "втягнувши Росію в збройний конфлікт і змусивши союзників в Європі ввести проти Москви жорсткі санкції або втягнувши Україну в НАТО і наставивши там ударних систем".

Що відомо

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

31 січня ЗМІ повідомили, що за кілька годин після засідання Ради безпеки ООН 31 січня Росія надіслала Сполученим Штатам письмову відповідь на пропозицію деескалації ситуації навколо України – відповідь на "гарантії безпеки". Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "вийшла плутанина", насправді ж Кремль ще не відправляв офіційної відповіді і лише готує свою позицію.

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