Макрон відвідає Україну 8 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого прибуде з візитом до України.

Про це повідомили у прессцентрі Єлисейського палацу. Інформацію також підтвердили в Офісі президента України.

Згідно з розкладом президента, він пробуде в Україні один день.

Французький лідер прибуде до Києва після візиту до Москви 7 лютого, де він має провести перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним щодо відведення військ від українського кордону.

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