Макрон відвідає Україну 8 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого прибуде з візитом до України.
Про це повідомили у прессцентрі Єлисейського палацу. Інформацію також підтвердили в Офісі президента України.
Згідно з розкладом президента, він пробуде в Україні один день.
Французький лідер прибуде до Києва після візиту до Москви 7 лютого, де він має провести перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним щодо відведення військ від українського кордону.
Що відомо
- Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Лідери країн "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина та Франція) 8 лютого проведуть перемовини з питань безпеки у Центральній та Східній Європі та загрози російського вторгнення в Україну.