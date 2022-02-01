За кілька годин після засідання Ради безпеки ООН 31 січня Росія надіслала Сполученим Штатам письмову відповідь на пропозицію деескалації ситуації навколо України – відповідь на "гарантії безпеки", повідомляє The Associated Press з посиланням на представників Білого Дому.
Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "вийшла плутанина", насправді ж Кремль ще не відправляв офіційної відповіді і лише готує позицію, передає "Ехо Москви".
"Росія поки що готує основну відповідь США щодо гарантій безпеки", – сказав Пєсков. Більше того у Кремлі наразі немає розуміння, коли РФ відповість США щодо "гарантій безпеки", "це вирішить Путін", – додав Пєсков.
Очікується, що 1 лютого відбудеться телефонна розмова між Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
Що відомо
- Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
- США й НАТО заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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