За кілька годин після засідання Ради безпеки ООН 31 січня Росія надіслала Сполученим Штатам письмову відповідь на пропозицію деескалації ситуації навколо України – відповідь на "гарантії безпеки", повідомляє The Associated Press з посиланням на представників Білого Дому.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "вийшла плутанина", насправді ж Кремль ще не відправляв офіційної відповіді і лише готує позицію, передає "Ехо Москви".

"Росія поки що готує основну відповідь США щодо гарантій безпеки", – сказав Пєсков. Більше того у Кремлі наразі немає розуміння, коли РФ відповість США щодо "гарантій безпеки", "це вирішить Путін", – додав Пєсков.

Очікується, що 1 лютого відбудеться телефонна розмова між Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Треба постачати зброю вже зараз". Експосол США прокоментував ситуацію на кордоні України з РФ

Одна країна не може змінювати кордони іншої силою — представниця США в ООН

Україна може мобілізувати 2,5 млн людей в разі наступу РФ — Данілов

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу