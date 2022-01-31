Засідання Ради безпеки ООН, скликане на прохання України розпочалося у Нью-Йорку 31 січня. Учасники засідання проголосували за затвердження порядку денного.

Пряма трансляція засідання Ради безпеки ООН доступна на Суспільному.

Попри протести представника Росії у Раді безпеки ООН, більшість членів Ради безпеки проголосували за проведення засідання в справах напруженості на українсько-російському кордоні.

За проведення засідання проголосували 10 учасників засідання, 2 — проти, 3 — утрималися. Проти проголосували Росія та Китай. До участі у засідання запрошено делегації України, Польщі, Литви та Білорусі.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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