Блінкен опублікував відео на підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив відеоролик на підтримку України та наголосив на єдності союзників в українському питанні.

Відео він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

На ньому зображені представники країн-союзниць, які висловлювались на підтримку України та закликали Росію до негайної деескалації.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені", — написав Блінкен.

Що відомо

1 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим та закликав його негайно відвести від кордонів України російську піхоту та озброєння.

За даними Bloomberg, представники Демократичної та Республіканської партії у Палаті представників та у Сенаті США погодили більшу частину санкцій, які Сполучені Штати можуть впровадити проти Росії у випадку нападу на Україну.

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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