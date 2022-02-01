Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав очільника МЗС Росії Сергія Лаврова негайно відвести від кордонів України російську піхоту та озброєння. При цьому Блінкен зазначив готовність США до подальшого діалогу щодо безпеки в Європі з урахуванням думки усіх союзників Білого дому.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін думками із Росією щодо питань взаємної безпеки, які ми повністю координуватимемо з нашими партнерами та союзниками... закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ та техніки від кордонів України", – ідеться у повідомленні.
Сергій Лавров вкотре нагадав, що Кремль продовжує вивчати письмову відповідь США щодо "гарантій безпеки", додавши, що Вашингтону ліпше не надати зброю для України, а змушувати Київ виконувати "Мінські угоди".
Що відомо
- Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
- США й НАТО заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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