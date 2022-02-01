Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав очільника МЗС Росії Сергія Лаврова негайно відвести від кордонів України російську піхоту та озброєння. При цьому Блінкен зазначив готовність США до подальшого діалогу щодо безпеки в Європі з урахуванням думки усіх союзників Білого дому.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін думками із Росією щодо питань взаємної безпеки, які ми повністю координуватимемо з нашими партнерами та союзниками... закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ та техніки від кордонів України", – ідеться у повідомленні.

Сергій Лавров вкотре нагадав, що Кремль продовжує вивчати письмову відповідь США щодо "гарантій безпеки", додавши, що Вашингтону ліпше не надати зброю для України, а змушувати Київ виконувати "Мінські угоди".

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