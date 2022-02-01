Україна може мобілізувати 2,5 млн людей в разі наступу РФ — Данілов

У випадку військового наступу Росії, Україна може мобілізувати від 2 до 2,5 мільйонів людей. Близько 420 тисяч людей в Україні мають військовий досвід, ще близько мільйона — посвідчення мисливця.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі для The Associated Press.

Данілов заявив, що Росія може використати свої війська на кордоні для влаштування провокацій "у будь-який момент", але водночас він вважає, що повномасштабне вторгнення потребуватиме підготовки, яка буде помітною.

"Період підготовки буде помічений всім світом і може зайняти від трьох до семи днів. Поки що ми цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається і спокійно до цього готуємося", — каже Данілов.

Водночас президент США Джо Байден в останній розмові з президентом Зеленським попередив, що існує "виражена імовірність" російського нападу на Україну у лютому. Зеленський натомість під час пресконференції заявив, що концентрація російських військ може бути частиною психологічного тиску.

Секретар РНБО заявив, що дуже важливим є попередити паніку в країні, оскільки паніка шкодить економічній ситуації. У випадку ж наступу Росії, він пообіцяв відповідь від всього українського суспільства.

"Вони отримають відповідь від нашого суспільства, наших громадян, нашої армії, — каже Данілов, — Ми можемо мобілізувати від 2 до 2,5 мільйонів людей".

Секретар РНБО каже, що Росія сподівається на внутрішню дестабілізацію в Україні та повідомив, що Міністерство внутрішніх справ України 31 січня заявило про розкриття плану з дестабілізації політичної ситуації в країні.

Що відомо

Президент США Джозеф Байден заявив, що Штати найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

26 січня США передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газогін "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

В Amnesty International попередили, що вторгнення Росії в Україну матиме руйнівні наслідки для всього регіону. При цьому в організації заявили, що РФ звикла нехтувати міжнародним гуманітарним правом під час ведення бойових дій.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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