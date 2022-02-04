США погодили основну частину антиросійських санкцій — Bloomberg

Представники Демократичної та Республіканської партії у Палаті представників та у Сенаті США погодили більшу частину санкцій, які Сполучені Штати можуть впровадити проти Росії у випадку прямого нападу на Україну.

Про це у коментарі Bloomberg розповіли кілька сенаторів від обох партій.

Зокрема, сенатор Джим Ріш, представник Республіканської партії у Комітеті з міжнародних відносин, який працював над законопроєктом із головою комісії демократом Бобом Менендесом, сказав, що проєкт буде готовий "дуже скоро".

Як повідомляє видання, раніше перемовини сповільнилися, оскільки демократи та адміністрація президента Джозефа Байдена чинили опір спробам республіканців запровадити нові санкції проти Росії. При цьому обидві сторони згодні з необхідністю впровадження суворіших обмежень у разі вторгнення Росії в Україну.

Ще один член комісії, сенатор Марко Рубіо, зазначив, що навколо санкцій не лишилося значних суперечок.

"Деякі люди хочуть, щоб вони (санкції — ред.) впроваджувались заздалегідь, інші просто хочуть, щоб вони були перспективними чи реактивними, щоб вони були чистим фактором стримування", — пояснив він.

Подальший розгляд законопроєкту, присвяченого антиросійським санкціям, розпочнеться не раніше за наступний тиждень, оскільки 3 лютого сенатори роз'їхалися із Вашингтона на вихідні, зазначає видання.

Що відомо

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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