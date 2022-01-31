Одна країна не може змінювати кордони іншої силою – Представниця США в ООН

Представниця США в ООН заявила, що дії Росії проти України є викликом всій Європі. Вона закликала Росію обрати шлях дипломатії, а не війни.

Про це заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради безпеки ООН.

Представниця США також заявила, що Рада безпеки була створена для розв’язання саме такий конфліктів

"Росія сьогодні не лише загрожує Україні, вона загрожує Європі. Вона загрожує міжнародному порядку, який цей орган (Рада безпеки – ред.) має захищати. Якщо цей порядок за щось і виступає, він виступає за принцип, що одна країна не може перемальовувати кордони іншої силою, або примусити народ іншої країни жити під владою, яку він не обирав", — заявила Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд заявила, що США сподіваються на дипломатичне розв’язання конфлікту, але також заявила, що міжнародна спільнота не може просто очікувати яким буде розв’язання.

"Якщо Росія ще більше вторгнеться в Україну, ніхто з нас не зможе сказати, що не передбачали цього. І наслідки будуть жахливими", — заявила американська дипломатка.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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