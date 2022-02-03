США більше не називатимуть вторгнення РФ в Україну "неминучим"

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

Про це повідомляє CNN.

"Я використала це слово ("неминуче" — ред.) лише раз. Здається інші також використали його лише раз. І потім ми перестали використовувати його, бо воно посилало сигнал, який ми не хотіли посилати. Цей сигнал, що нібито ми знаємо, що президент Путін прийняв рішення (про вторгнення —ред.)", — заявила Псакі.

Вона також сказала, що можливість нападу у будь-який момент залишається правдою. Проте, наразі США не мають інформації про те, чи прийняв президент РФ відповідне рішення.

Що відомо

2 лютого очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі телеканалу France 2 заявив, що наразі є всі передумови для наступу Росії на Україну, проте немає інформації, що Путін прийняв рішення про наступ.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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