Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей. Таку заяву вони зробили під час міністерської зустрічі дев’ятки 3 лютого на яку Дмитро Кулеба був запрошений в ролі гостя.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

Згідно з повідомленням, міністр Кулеба поінформував учасників зустрічі про концентрацію російських військ поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Міністри погодилися, що агресивні дії Російської Федерації загрожують безпеці не лише України, але й інших країн Центральної Європи і євроатлантичному простору загалом.

“Країни Бухарестської дев'ятки надто добре знають, що таке “сфери впливу”, оскільки перебували під радянською окупацією у минулому. Сьогодні в наших спільних інтересах докласти максимум зусиль, аби не дати Росії повернути сфери впливу в сучасній Європі”, — наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр заявив, що євроатлантичній спільноті вже час перехопити ініціативу в дискусіях щодо "гарантій безпеки" та адресувати Росії власні запитання щодо її поведінки в регіоні.

Повідомляється також, що в зустрічі міністрів закордонних справ Бухарестської дев’ятки НАТО взяв участь очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Що відомо

Бухарестська дев'ятка — міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО у регіоні Центральної Європи. До її складу входять держави на східному фланзі Альянсу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

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