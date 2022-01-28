"У нас вулицями їздять танки? Ні". Що сказав Зеленський іноземним журналістам

На тлі численних повідомлень про загрозу наступу Росії президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками іноземних ЗМІ. Він підтвердив, що загроза війни є, прокоментував дії міжнародних партнерів і пропозицію про зустріч з Путіним. Він переконаний, що головними елементами підготовки до відсічі можливому вторгненню Росії є відсутність паніки, потужна українська армія і сильна економіка.

Суспільне наводиться головні тези з пресконференції Зеленського.

Про загрозу війни

"Треба дуже обережно висловлюватись, що завтра буде війна, чи до кінця лютого... Вона може бути, на жаль. Але давайте не казати, що вона буде".

Зеленський заявив, що не виключає прямої збройної агресії Росії, однак не вважає, що нині безпекова ситуація є більш напруженою, ніж у попередні роки.

"Що, у нас їздять танки нашими вулицями?! Ні! Але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, то відчуття таке в Англії, Німеччині, Франції, Литві. Я розмовляю з Президентом Литви, з іншими лідерами, відчуття зі ЗМІ – відчуття, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, що у нас війна, мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка", – підкреслив президент.

При цьому він запевнив, що не применшує загрозу з боку РФ, щоб запобігти руйнівним наслідкам для економіки України.

Про НАТО

"Коли ми будемо в НАТО, залежить на сьогодні не від України"

Зеленський заявив, що питання членства України в НАТО сьогодні залежить від її партнерів. Він вважає, що українська армія не поступається арміям країн НАТО.

"Якщо ми беремо глобальне питання, що стоїть перед нами: захист людини, людського життя, тут ми порушуємо питання щодо НАТО... Авжеж, це безпекові гарантії, бажання не про те, що якщо буде війна, нас захистять армії інших держав. Ні, ми вважаємо, що це і є превентивні санкції, про які я говорив... Що таке НАТО? Це що, війна? Це – санкції. Говорите, нам треба знайти превентивні санкції, НАТО – одна із таких санкцій", – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що якщо не НАТО, то світ має показати інші безпекові гарантії.

Про Путіна

"Тупо цинізм хай левел"

Зеленський прокоментував пропозицію глави МЗС Росії Лаврова. Той заявив, що президент України може за бажання приїхати до Москви, Сочі або Санкт-Петербурга для обговорення з РФ нормалізації двосторонніх відносин. Зеленський розкритикував таку пропозицію, додавши, що можна "в Одесі покупатись".

"Міністр закордонних справ Росії каже, що ми не можемо обговорювати питання Донбасу, це питання "внутрішнє". Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас. Я хочу зустрічатися, не боюся ніякого формату. Але навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я на лижах катався? Давайте зустрінемося в Одесі, покупаємося в морі", – заявив Зеленський.

Про Байдена

"У мене є секрети, у Байдена є"

Зеленський стверджує, що між ним і президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом немає непорозуміння.

"Коли кажуть, що в нас є якесь непорозуміння, у нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки", – сказав Зеленський.

"Нам потрібно на сьогодні стабілізувати економіку в нашій державі через всі ці сигнали, що завтра війна. Тому що сигнали пішли навіть від поважних лідерів держав, що вони вже відверто навіть не дипломатичною мовою, а вони просто говорять – завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі», - сказав глава української держави".

Він наголосив, що через "різну інформацію з різних джерел" починається економічна паніка.

Напередодні відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Це була друга розмова лідерів у 2022 році та третя за останні два місяці.

Про евакуацію дипломатів

"Це помилка. Вони капітани, а у нас не "Титанік"

Зеленський вважає помилкою відкликання дипломатів низки країн на тлі загрози агресії РФ. На початку тижня зокрема США повідомили, що готують "евакуацію" співробітників своїх дипустанов та членів їхніх родин з України через загрозу російського вторгнення.

"Евакуація дипломатів – це помилка для України. У такій ситуації усі мають бути на місці. Навіть у Маріуполі, де можна почути постріли, греки нікого не забрали. Це важливий сигнал. Я вважаю, що дипломати мають бути тут. Ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель, а я вважаю, що у нас не "Титанік", – сказав Зеленський.

Про економіку і паніку

"Паніка коштувала українській економіці 12,5 млрд грн"

Зеленський заявив, що паніка, яку спричинили повідомлення про можливий наступ Росії на Україну, коштувала українській економіці 12,5 млрд грн: "У нас було рекордне ВВП минулого року, воно зросло, 6,5 млрд нових інвестицій у 2021 році. Але після початку такої інформаційної кампанії, з України вивели 12,5 млрд коштів. Ми стабілізуємо нашу валюту з держрезервів. Це дуже дорого коштує нашій країні".

Про Порошенка

"Розуміння інших політиків, що вони колишні, майбутні, але не діючі президенти — саме це розуміння робить нашу державу об’єднаною і сильною"

Зеленський заявив, що найбільший ризик для України і суверенітету країни на тлі повідомлень про загрозу Росії – дестабілізація всередині держави. Відповідаючи на питання журналістів про звинувачення проти Порошенка та акції на його підтримку, Зеленський дорікнув, що Порошенко діє не на користь протидії агресії РФ.

"Найбільший ризик для України і суверенітету, і тут ми об'єднані з усіма партнерами, це думка всіх (ЄС, США, Британії), що найбільший ризик не втримати державу — дестабілізація всередині нашої держави. Це найслабкіша частина", — наголосив політик.

За його словами, задля стабільності держави українські політики мають об’єднати свої зусилля. "Єдність влади, довіра до президента Україна, до президента діючого і розуміння інших політиків, що вони колишні, майбутні, але не діючі президенти — саме це розуміння робить нашу державу об’єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані — ризики щодо ескалації з боку Росії будуть дуже зменшені".

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