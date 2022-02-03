США знову пригрозили Білорусі за наслідки сприяння агресії РФ щодо України

На тлі перекидання російських військ в Білорусь помічниця державного секретаря США Карен Донфрід попередила міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макеєва про можливі наслідки для Білорусі, якщо вона буде залучена до можливого вторгнення військ РФ в Україну.

Про це повідомляє Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії.

"Донфрід висловила стурбованість з приводу запланованого введення 30 тисяч російських військовослужбовців до Білорусі для проведення військових навчань, особливо з урахуванням того, що понад 100 тисяч військовослужбовців РФ вже розміщені на кордоні з Україною", – ідеться у повідомленні.

Вона пригрозила, що Білорусь зіткнеться з відповідними наслідками, як і Москва, якщо стане частиною агресивного плану щодо України.

Як відомо, останніми днями Росія перекинула до Білорусі 30 тисяч військових, винищувачі, системи протиповітряної оборони та ракети подвійного призначення.

Що відомо

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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