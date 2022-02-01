Зеленський про загрозу РФ: тепер окупації не буде, буде війна

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі російського вторгнення в Україну, почнеться повномасштабна війна і країна більше не віддаватиме свої території.

Про це він заявив під час брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Відбулося багато змін. І тепер окупації якогось міста чи якоїсь території не буде. А буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. І тому я відверто говорю, що це не буде війна України з Росією. Це буде війна в Європі, повномасштабна, тому що ніхто не віддасть більше своїх території і людей", — наголосив він.

При цьому президент зазначив, що війна нікому не потрібна і "ми нікого зі зброєю не запрошуємо".

Що відомо

28 січня Зеленський заявив, що не виключає прямої збройної агресії Росії, однак не вважає, що нині безпекова ситуація є більш напруженою, ніж у попередні роки. При цьому він запевнив, що не применшує загрозу з боку РФ, щоб запобігти руйнівним наслідкам для економіки України.

У випадку військового наступу Росії, Україна може мобілізувати від 2 до 2,5 мільйонів людей. Близько 420 тисяч людей в Україні мають військовий досвід, ще близько мільйона — посвідчення мисливця.

Між Зеленським та адміністрацією американського лідера Джо Байдена зростає напруженість через розбіжності щодо загрози нападу на Україну з боку Росії.

Борис Джонсон прибув до Києва з одноденним візитом. 2 лютого він має провести телефонну розмову із президентом Володимиром Путіним.

Новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією покликаний зміцнити стосунки України з країнами Заходу до того, як вона стане частиною НАТО та ЄС. При цьому ініціатором такої співпраці виступила саме українська сторона.

61% українців виступають за створення військово-політичного союзу між Україною, Польщею та Великою Британією.

Раніше візит до України на тлі загрози російського вторгнення анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який 1 лютого проведе у Києві перемовини з керівництвом України. 7-8 лютого до України прибудуть міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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