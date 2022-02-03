Росія перекинула до Білорусі 30 тисяч військових і техніку — Столтенберг

Росія перекинула до Білорусі 30 тисяч військових, винищувачі, системи протиповітряної оборони та ракети подвійного призначення.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент Суспільного.

"Останніми днями ми спостерігали значний рух російських військових сил в Білорусі. Це найбільше розгортання російських сил там з часів Холодної війни. Як очікується, були перекинуті 30 тисяч бойових сил, сили спецназу, винищувачі, у тому числі Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" і системи протиповітряної оборони С-400. Тому ми говоримо про широкий спектр сучасних військових можливостей. Все це відбувається у поєднанні з щорічними російськими навчаннями ядерних сил, які, як очікується, відбудуться цього місяця", — розповів він.

Він також зазначив, що 2 лютого США оголосили, що розмістять додаткові військові сили в Німеччині, Польщі та Румунії.

"Це потужний сигнал відданості від США, як і їхні нещодавні внески в нашу спільну безпеку, включаючи передачу авіаносної ударної групи під командування НАТО у Середземному морі та надання 8,5 тисяч військовослужбовців для сил реагування", — наголосив генсек НАТО.

Що відомо

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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