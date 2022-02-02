Байден погодив перекидання додаткових військовослужбовців США до Східної Європи

Президент США Джозеф Байден погодив розміщення додаткових військовослужбовців США в Європі. Цей крок є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові маневри Росії поблизу України, повідомляє речник Пентагону.

"Сполучені Штати незабаром перекинуть додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини. Я хочу чітко сказати: це не заплановані маневри", – заявив Джон Кірбі.

Пентагон готує розміщення додаткових американських військовослужбовців у базах НАТО на Сході Європи. Передбачається розміщення майже 2000 військовослужбовців США у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

Раніше Байден розглядав можливість розміщення у країнах Східної Європи до 5 тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі та авіацію.

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