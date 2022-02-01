Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде багато перемовин щодо двосторонніх і трьохсторонніх форматів з Росією, однак він зазанчив, що "нормандський формат" – "це єдиний на сьогодні формат, в якому можуть зустрітися лідери".

Про це він заявив під час брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Ми ведемо багато перемовин щодо двохсторонніх і трьохсторонніх форматів з Росією. Натепер "нормандський формат" – єдиний, який працює, це єдиний на сьогодні формат, в якому можуть зустрітися лідери", – зазначив президент України.

Зеленський також додав, що після зустрічі радників лідерів "нормандського формату" зменшилася інтенсивність обстрілів, а такий діалог загалом сприяє деескалації.

Що відомо

26 січня радник лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії, домовились провести нову зустріч четвірки. Найімовірніше, вона відбудеться за два тижні у Берліні.

Увечері 26 січня у Парижі добігла кінця зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин.

Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде.

голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде. Він зазначив, що переговори стосуватимуться відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття пропускних пунктів і майбутньої роботи "Нормандського формату".

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