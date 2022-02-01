Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде багато перемовин щодо двосторонніх і трьохсторонніх форматів з Росією, однак він зазанчив, що "нормандський формат" – "це єдиний на сьогодні формат, в якому можуть зустрітися лідери".
Про це він заявив під час брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
"Ми ведемо багато перемовин щодо двохсторонніх і трьохсторонніх форматів з Росією. Натепер "нормандський формат" – єдиний, який працює, це єдиний на сьогодні формат, в якому можуть зустрітися лідери", – зазначив президент України.
Зеленський також додав, що після зустрічі радників лідерів "нормандського формату" зменшилася інтенсивність обстрілів, а такий діалог загалом сприяє деескалації.
Що відомо
- 26 січня радник лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії, домовились провести нову зустріч четвірки. Найімовірніше, вона відбудеться за два тижні у Берліні.
- Увечері 26 січня у Парижі добігла кінця зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин.
- Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.
- Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде.
- Він зазначив, що переговори стосуватимуться відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарних питань, відкриття пропускних пунктів і майбутньої роботи "Нормандського формату".
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