31 січня у Нью-Йорку на термінове засідання зібралися 15 членів Ради безпеки ООН. Зустріч проводиться за поданням США на запит України. Напередодні Вашингтон і Лондон оголосили про підготовку нових, "руйнівних" економічних санкцій проти Росії. Очікується, що Москва намагатиметься зірвати засідання Радбезу. Суспільне транслює подію наживо.

Ключове питання цього засідання полягає в тому, щоб Росія пояснила надзвичайне нарощування військової потужності біля кордонів України та інші загрози із дестабілізації. На засіданні Радбезу зроблять заяви 15 його членів, включаючи Росію, Сполучені Штати, Францію, Ірландію, Сполучене Королівство й Албанію. Згідно з правилами Радбезу, Україна також виступить.

"Росія, швидше за все, спробує перешкодити Раді з 15 членів провести засідання, але Рада безпеки — єдина у своїй позиції, наші голоси єдині в заклику до росіян порозумітися", — заявила представник Вашингтона в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона також додала, що члени Радбезу ООН будуть готові "відповісти на будь-яку дезінформацію, яку вони (РФ - ред.) намагатимуться поширити під час цієї зустрічі".

Водночас заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський написав у Twitter, що сподівається, що інші члени Ради безпеки "не підтримають цей PR хід".

Посол Китаю в ООН Чжан Дзюнь заявив, що Пекін підтримує Москву у протидії проведенню засідання Радбезу ООН: "Обидві сторони продемонстрували готовність продовжувати свої переговори. Дозвольте їм врегулювати розбіжності шляхом діалогу, шляхом переговорів".

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила CBS News, що пропозиція з питань безпеки, представлена минулого тижня США і НАТО Росії, можливо, викликала інтерес у Москві. Пропозиція включає ймовірність нових переговорів на цьому тижні між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин, тим часом зайняв жорстку позицію, заявивши, що вкрай важливо, щоб Вашингтон направив потужний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що будь-яка агресія проти України буде коштувати дуже дорого.

"У нас не може знову бути мюнхенського моменту, — заявив сенатор Боб Менендес в ефірі CNN. — Путін не зупиниться на Україні".

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