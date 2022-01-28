"Є занепокоєння, що через санкції Путіну буде нічого втрачати" — конгресмен США

Сполучені Штати опрацьовують різні сценарії запровадження антиросійських санкцій на випадок агресії РФ проти України, однак серед представників влади США існує занепокоєння, що превентивні обмеження можуть спровокувати президента Росії Володимира Путіна до нападу.

Про це 28 січня під час брифінгу у Києві за участі 11 конгресменів на чолі з головою Комітету із закордонних справ Палати представників Ґрегорі Міксом заявив конгресмен Том Маліновські, повідомляє кореспондент Суспільного Артем Зябкін.

"Зараз у нас є консенсус запровадити спустошливі санкції щодо Росії, якщо Путін нападе на Україну. І Путін прекрасно розуміє, що це безперечно станеться. Але є занепокоєність, що якщо США підуть занадто рано, і санкції не приймуть інші країни-партнери, то вони будуть менш ефективні проти Путіна, чого ми не хочемо", — пояснив він.

Конгресмен додав, що превентивні санкції можуть спровокувати Путіна до нападу.

"Інше міркування — багато хто хотів би вдатися до додаткових санкцій проти Росії. І я сам підтримував і підтримую це. Але є занепокоєння, якщо ми накладемо усі можливі санкції зараз, то Путін може подумати, що йому більше нічого втрачати, і нападе на Україну", — зауважив Маліновські.

Він зазначив, що для протистояння Росії потрібне єднання усіх союзників США.

"Нам це потрібно, і для цього потрібні зусилля усіх союзників. Це не можуть бути тільки США. По-перше, це союзницька єдність у питаннях санкцій, що матимуть нищівний ефект на економіку Росії", — наголосив посадовець.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Що відомо

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями

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