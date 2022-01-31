ЄС виділить Україні 1,2 мільярда євро — віцепрезидент Єврокомісії

Найближчим часом Європейська комісія ухвалить рішення про виділення Україні надзвичайної макрофінансової підтримки в розмірі 1,2 мільярда євро.

Про це за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заявив віцепрезидент Єврокомісії та прем'єр-міністр Латвії у 2009-2013 роках Валдіс Домбровскіс.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну як в найближчій, так і в середньостроковій перспективі, й саме для цього завтра (1 лютого — ред.) буде вже підписано рішення про те, що Єврокомісія надає Україні надзвичайну макрофінансову підтримку в розмірі 1,2 мільярда євро. Саме про це було наголошено минулого тижня", — розповів він.

При цьому посадовець наголосив, що Україна є пріоритетним партнером Євросоюзу.

"Україна є незалежною і суверенною країною, якій ми допомагаємо. І я хочу сказати що і ЄС, і НАТО, і США залишатимуться разом з Україною в ці важкі часи випробувань, коли агресія з боку Російської Федерації триває і посилюється", — зауважив Домбровскіс.

Він нагадав, що Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Що відомо

Посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст вважає, що адміністрація президента Джозефа Байдена має продовжити надавати військову підтримку Україні на через загрозу російського вторгнення. При цьому його колега, посол Сполучених Штатів в Україні у 1990-2000 роках Стівен Пайфер висловив думку, що США навряд запровадять нові антиросійські санкції до того, як Росія наважиться на пряму агресію проти України, щоб не спровокувати Путіна.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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