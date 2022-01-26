Прем'єр-міністр Хорватії вибачився за слова свого президента про Україну

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за заяву президента країни Зорана Мілановича.

"Враховуючи те, що в України наших солдатів немає, а контингент, який знаходиться у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості",— заявив Пленкович.

Також голова уряду публічно вибачився за слова Мілановича про корупцію в Україні, передає Rtl.hr

25 січня Міланович що Україні не місце НАТО, Революція гідності була "переворотом", а у випадку конфлікту Росії з Україною Хорватія виведе своїх солдатів зі складу сил НАТО, розташованих у Східній Європі.

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