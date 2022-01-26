Прем'єр-міністр Хорватії вибачився за слова свого президента про Україну

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за заяву президента країни Зорана Мілановича.
"Враховуючи те, що в України наших солдатів немає, а контингент, який знаходиться у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості",— заявив Пленкович.
Також голова уряду публічно вибачився за слова Мілановича про корупцію в Україні, передає Rtl.hr
25 січня Міланович що Україні не місце НАТО, Революція гідності була "переворотом", а у випадку конфлікту Росії з Україною Хорватія виведе своїх солдатів зі складу сил НАТО, розташованих у Східній Європі.
Що відомо
- Міністерство закордонних справ України вважає, що президент Хорватії Зоран Міланович виявив "зневажливе ставлення і невдячність" до Києва своїми заявами про недоречність допомоги Києву в боротьбі з агресією Росії та оцінками Революції Гідності.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. А на думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- США, Австралія, Німеччина і Канада вже оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей із України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. А про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
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