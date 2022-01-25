"Наше посольство залишиться в Києві", — посол Японії в Україні

Попри рекомендацію уряду Японії своїм громадянам виїхати з України на тлі російської агресії, посольство країни в Києві продовжує роботу в штатному режимі. Про це Суспільному повідомив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

"Це не настанова громадянам Японії, що перебувають або збираються приїхати до України, а лише пересторога проти непередбачуваних ситуацій. Але я хочу наголосити, що наше посольство залишиться в Києві, ми продовжуємо працювати у звичному режимі", — сказав він.

Дипломат також нагадав про нещодавню зустріч прем’єр-міністра Японії Кісіди Фуміо з президентом США Джо Байденом, де обговорювалося питання стримування агресії Росії. "Я не можу казати деталі, але хочу запевнити, що реакція буде дуже потужна", — зазначив посол.

Уряд Японії 24 січня закликав своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загрозу вторгнення Росії. Японський уряд визначив Україну як країну з третім рівнем небезпеки — раніше туди входили лише окупований Росією Крим та окупована частина Донбасу.

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