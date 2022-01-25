"Наше посольство залишиться в Києві", — посол Японії в Україні

Попри рекомендацію уряду Японії своїм громадянам виїхати з України на тлі російської агресії, посольство країни в Києві продовжує роботу в штатному режимі. Про це Суспільному повідомив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.
"Це не настанова громадянам Японії, що перебувають або збираються приїхати до України, а лише пересторога проти непередбачуваних ситуацій. Але я хочу наголосити, що наше посольство залишиться в Києві, ми продовжуємо працювати у звичному режимі", — сказав він.
Дипломат також нагадав про нещодавню зустріч прем’єр-міністра Японії Кісіди Фуміо з президентом США Джо Байденом, де обговорювалося питання стримування агресії Росії. "Я не можу казати деталі, але хочу запевнити, що реакція буде дуже потужна", — зазначив посол.
Уряд Японії 24 січня закликав своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загрозу вторгнення Росії. Японський уряд визначив Україну як країну з третім рівнем небезпеки — раніше туди входили лише окупований Росією Крим та окупована частина Донбасу.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський після засідання РНБО.
- На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- Попри це, США, Австралія, Німеччина і Канада вже оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей із України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. А про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- 24 січня Сполучені Штати заявили, що підвищили готовність своїх військ через ситуацію довкола України та розглядають можливість розгортання додаткових 8500 військових на території Європи. На це Росія заявила, що "з великим занепокоєнням" спостерігає за діями США.
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