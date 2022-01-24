Японія закликає своїх громадян залишити Україну

Уряд Японії 24 січня закликав своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загрозу вторгнення Росії.

Про це йдеться у рекомендаціях уряду Японії щодо подорожей в Україну.

"Тим, хто перебуває в Україні, наполегливо рекомендуємо вилетіти з країни комерційними рейсами, які поки що здійснюються", – сказано у повідомленні міністерства

Також, за повідомленням Kuodo News, уряд Японії "рухається в напрямку" евакуації своїх громадян, включно з працівниками дипломатичної місії, з території України.

Японський уряд вважає Україну країною з третім рівнем небезпеки. Раніше таку оцінку японці робили лише стосовно окупованих Росією Криму та ОРДЛО. Японський уряд також попередив, що попри міжнародні дипломатичні зусилля безпекова ситуація в Україні може швидко змінитися.

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