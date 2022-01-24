Верховна рада звернеться до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює, щоб завадити реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України. Відповідний проєкт постанови № 6543 від 24.01.2022 зареєстрували у парламенті. Про це повідомила народна депутатка від “Слуги Народу”, постійна представниця Верховної ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

У проєкті пропонується визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:

Конституції та законодавства України;

основних принципів та норм міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), Підсумкового документу Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);

Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.

У проєкті постанови пропонується також направити текст Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій, повідомила Совгиря.

За її словами, звернення може бути проголосовано парламентом невідкладно, ймовірно, у вівторок, 25 січня.

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