Рада має стратегію на випадок російської агресії – Стефанчук

Парламент готовий до будь-якого розвитку подій та готовий працювати ефективно у випадку нападу Росії.

Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук 24 січня під час брифінгу в парламенті.

"Ми маємо необхідне забезпечення, законодавчі напрацювання на випадок будь-якого можливого розвитку подій. У цьому питанні за парламентом не буде жодних затримок: ми виконуватимемо покладені на парламент функції швидко й ефективно", – заявив Стефанчук.

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Руслан Стефанчук також заявив, що 25 січня керівництво Верховної ради зустрічається з міністром оборони для консультацій та зазначив, що будуть проведені консультації з різними силовими відомствами.

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