Протягом доби у Києві виявили понад 500 випадків COVID-19

За добу 16 січня столичні медики виявили 510 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли семеро людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+510 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 345 256)", — написав мер.

За його словами, за добу хворобу виявили у 293 жінок віком від 19 до 85 років️, 194 чоловіків віком від 18 до 86 років, а також у 23 дітей і підлітків віком від 2 місяців до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (265), у Дніпровському (54) та в Деснянському (53) районах", — додав Кличко.

При цьому протягом доби через COVID-19 померли семеро киян — чотири жінки віком від 64 до 89 років та троє чоловіків віком від 75 до 84 років. Загальна кількість смертельних випадків, спричинених хворобою, становила 8371.

Окрім того, у лікарнях опинилась 21 людина, хвора на коронавірус, ще 46 киян шпиталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолати хворобу за добу змогли 615 мешканців столиці. Загальна кількість випадків одужань, зафіксованих у Києві, сягнула 327 265.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що вдруге здав позитивний ПЛР-тест на коронавірус.

Що відомо

Станом на ранок 15 січня у Києві підтвердили 403 нових випадки захворювання на коронавірус, при цьому було зафіксовано 10 летальних випадків.

На 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, від ускладнень померли 78 людей.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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