Протягом доби у Києві виявили понад 500 випадків COVID-19

За добу 16 січня столичні медики виявили 510 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли семеро людей.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"+510 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 345 256)", — написав мер.
За його словами, за добу хворобу виявили у 293 жінок віком від 19 до 85 років️, 194 чоловіків віком від 18 до 86 років, а також у 23 дітей і підлітків віком від 2 місяців до 17 років.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (265), у Дніпровському (54) та в Деснянському (53) районах", — додав Кличко.
При цьому протягом доби через COVID-19 померли семеро киян — чотири жінки віком від 64 до 89 років та троє чоловіків віком від 75 до 84 років. Загальна кількість смертельних випадків, спричинених хворобою, становила 8371.
Окрім того, у лікарнях опинилась 21 людина, хвора на коронавірус, ще 46 киян шпиталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолати хворобу за добу змогли 615 мешканців столиці. Загальна кількість випадків одужань, зафіксованих у Києві, сягнула 327 265.
Раніше Віталій Кличко повідомив, що вдруге здав позитивний ПЛР-тест на коронавірус.
Що відомо
- Станом на ранок 15 січня у Києві підтвердили 403 нових випадки захворювання на коронавірус, при цьому було зафіксовано 10 летальних випадків.
- На 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, від ускладнень померли 78 людей.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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