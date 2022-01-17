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Кличко вдруге захворів на COVID-19
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Кличко вдруге захворів на COVID-19

Олег Павлюк
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Кличко вдруге захворів на COVID-19 Depositphotos

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що вдруге здав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому", — додав мер Києва.

Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

За добу 15 січня в Києві виявили 403 людей із COVID-19, зокрема 22 дітей, а 349 - одужали. Крім того, 13 людей ушпиталили через коронавірус, а 71 — з підозрою на СOVID-19 та пневмонії.

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Що відомо

  • Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей. Понад 23 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу.

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