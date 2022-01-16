За добу COVID-19 діагностували у понад 400 жителів Києва

Станом на 15 січня у Києві підтвердили 403 нових випадки захворювання на коронавірус, зафіксовано 10 летальних випадків.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

227 жінок віком від 18 до 91 року;

154 чоловіка віком від 18 до 89 років;

15 дівчаток від одного до 17 років і семеро хлопчиків від шести місяців до 17 років.

Уподовж доби до столичних медзакладів ушпиталили 13 хворих на коронавірус та 71 людину з підозрою на COVID-19 та пневмонію. Подолали хворобу 349 людей, померли 10 хворих, зокрема п’ять жінок від 54 до 82 років та п’ять чоловіків від 47 до 84 років. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (150), Дарницькому (76) та в Деснянському (33) районах міста.

Усього з початку пандемії у Києві зафіксували 344 746 випадків коронавірусу, померли 8364 людини, одужали 326 650 пацієнтів.

Що відомо

Станом на 15 січня у Києві підтвердили 1178 нових випадків захворювання на коронавірус, дев'ять людей померли від укладення хвороби.

Станом на 15 січня два регіони України перебували у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки, решта — у "жовтій" зоні.

За даними МОЗ, майже 48% дорослого населення України отримало принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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