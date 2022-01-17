Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей. Понад 23 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 16 січня в Україні: зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72)", — ідеться у повідомленні.
За останню добу в Україні вакцинувалися 23 286: першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей.
Також додаткову дозу отримали 105 людей, а бустерну дозу – 4 217 людей, від початку кампанії бустерного щеплення її зробили майже 100 тисячам осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 759 530 осіб;
- одужало – 3 556 162 особи;
- летальних випадків – 98 361;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.
Що відомо
- Станом на 16 січня в Україні підтвердили 6 379 нових випадків захворювання на коронавірус, що на 4190 випадків менше, ніж за попередню добу. Від ускладнення захворювання померли 88 людей.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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