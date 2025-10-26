Президент США Дональд Трамп закликав бойове угруповання ХАМАС повернути Ізраїлю тіла загиблих заручників, серед яких є двоє американців.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"На Близькому Сході встановився дуже міцний мир, і я вірю, що у нього є всі шанси тривати вічно. ХАМАС повинен буде швидко почати повертати тіла загиблих заручників, включаючи двох американців, інакше інші країни, які беруть участь у цьому великому мирному процесі, вживуть заходів", — написав Трамп.

Американський президент зазначив, що частину тіл важко дістати, однак решту можна повернути вже зараз. За його словами, угрупування "з якихось причин" цього не робить.

На думку Трампа, це може бути пов’язано з роззброєнням ХАМАСу, і він дав їм 48 годин на ухвалення рішення.

"Можливо, це пов'язано з їхнім роззброєнням, але коли я сказав: "З обома сторонами поводитимуться справедливо", це стосується тільки того, що вони виконають свої зобов'язання. Подивимося, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно стежу за цим", — додав американський лідер.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази ввечері отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

15 жовтня бойове угруповання ХАМАС передало ізраїльській стороні ще 2 труни з тілами загиблих у полоні заручників.

У ніч на 19 жовтня ХАМАС передало представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників.