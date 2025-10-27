Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна самостійно визначить, які іноземні війська будуть допущені до складу запланованих міжнародних сил у Секторі Гази для забезпечення припинення вогню у рамках плану президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

За словами премʼєра, наразі відповідна позиція вже узгоджена з Вашингтоном.

"Ми контролюємо нашу безпеку, і ми також дали зрозуміти щодо міжнародних сил, що Ізраїль визначить, які сили неприйнятні для нас, і саме так ми працюємо і будемо продовжувати працювати", — сказав Нетаньягу.

Зазначається, що адміністрація Трампа виключила можливість відправки американських військових до Сектору Гази, але обговорювала участь у міжнародних силах Індонезії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Катару, Туреччини та Азербайджану.

Раніше Нетаньягу натякнув, що виступає проти будь-якої участі турецьких сил безпеки в Газі. Напруженість у відносинах між Туреччиною та Ізраїлем зросла після того, як турецький лідер Реджеп Ердоган різко розкритикував ізраїльські повітряні та наземні операції в палестинському анклаві.

Державний секретар США Марко Рубіо під час нещодавнього візиту до Ізраїлю заявив, що міжнародні сили повинні складатися з "країн, з якими Ізраїль відчуває себе комфортно", не уточнивши при цьому роль Туреччини.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

15 жовтня бойове угруповання ХАМАС передало ізраїльській стороні ще 2 труни з тілами загиблих у полоні заручників.

У ніч на 19 жовтня ХАМАС передало представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників.