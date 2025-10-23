У середу, 22 жовтня, парламент Ізраїлю (Кнесет) попередньо схвалив законопроєкт, який передбачає поширення ізраїльського законодавства на окупований Західний берег річки Йордан, що означатиме анексію територій, які наразі належать Палестині.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що голосування стало першим із чотирьох, необхідних для ухвалення закону, і відбулося під час нещодавнього візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Ізраїлю, за місяць після того, як американський лідер Дональд Трамп заявив, що "не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег".

Законопроєкт отримав 25 голосів "за" та 24 "проти" зі 120 членів парламенту, водночас партія прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу "Лікуд" його не підтримала.

Як зазначає видання, члени коаліції Нетаньягу вже багато років закликають Ізраїль офіційно анексувати частину Західного берега, яку країна вважає своєю через "біблійні та історичні зв’язки".

Ізраїль стверджує, що території, захоплені під час війни 1967 року, не є юридично окупованими, оскільки знаходяться на "спірних землях". Водночас ООН і більшість міжнародної спільноти визнають ці території окупованими.

У 2024 році Верховний суд ООН підтвердив незаконність ізраїльської окупації та наголосив на необхідності її припинення.

Міністерство закордонних справ Палестини засудило відповідне рішення ізраїльського парламенту, заявивши, той не матиме суверенітету над палестинською землею.

"Міністерство закордонних справ підтверджує, що окупована палестинська територія на Західному березі, включно з Єрусалимом і Сектором Гази, є єдиною географічною одиницею, над якою Ізраїль не має суверенітету", — йдеться в повідомленні.

ХАМАС назвав голосування Кнесету проявом "потворного обличчя колоніальної окупації" та заявив, що анексія земель є "недійсною і незаконною".

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

Що відомо про визнання Палестини

22 вересня 2025 року світові лідери зібралися на засіданні ООН, щоб підтримати створення палестинської держави. Це відбулося майже через два роки після початку війни в Газі. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж визнає Палестину, і закликав "зберегти можливість рішення про дві держави".

До Франції долучилися Люксембург, Мальта, Монако та Бельгія. Раніше визнання палестинської державності оголосили Канада, Велика Британія, Португалія та Австралія. Президент Палестини Махмуд Аббас виступив із відеозверненням, пообіцявши реформи й вибори після припинення вогню.

Водночас Ізраїль і США виступили проти такого кроку. Вашингтон застеріг, що визнання Палестини лише ускладнить ситуацію. В Ізраїлі заявили, що це підірве перспективи миру, і попередили про можливу анексію частини Західного берега та санкції проти Парижа.

За даними палестинських органів охорони здоров’я, за два роки війни в Газі загинули понад 65 тисяч людей. Попри заклики міжнародної спільноти, уряд Ізраїлю відкидає будь-які плани створення Палестинської держави та продовжує військову кампанію проти ХАМАСу.

Україна визнає Палестинську державу ще з кінця 1980-х років, коли її визнала УРСР. В Києві діє посольство цієї держави, Україна має представництво в Раммалі на Західному березі. Україна не підтримує відносини із Сектором Гази, відколи там у 2005 році прийшов до влади ХАМАС.