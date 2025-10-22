Венс: план США для Гази може послужити моделлю для інших мирних угод

План миру щодо припинення вогню в Секторі Гази, розробкою якого займаються США, може стати моделлю для майбутніх мирних угод в інших конфліктах та війнах.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив під час пресконференції з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху 22 жовтня.

Візит Венса, який відбувся 21 жовтня, став першим для нього на цій посаді в адміністрації Дональда Трампа. Під час зустрічі з Нетаньяху віцепрезидент США наголосив на прогресі у створенні інфраструктури для миру в регіоні. Він зазначив, що мирний план щодо припинення вогню в Секторі Гази може стати прикладом для майбутніх угод в інших регіонах.

"Якщо ми зробимо все правильно, це може стати моделлю для інших мирних угод по всьому світу, тому що показує, чого можна досягти, якщо мислити нестандартно", — сказав Венс.

Цей візит відбувається на тлі нещодавніх кроків адміністрації Дональда Трампа щодо врегулювання війни між Ізраїлем на ХАМАСом. За день до цього Джей Ді Венс відкрив на території Ізраїлю Цивільно-військовий координаційний центр (CMCC), який, як очікується, має контролювати дотримання режиму припинення вогню в Секторі Гази.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.