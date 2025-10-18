Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував співпрацювати зі Сполученими Штатами над розробкою мирного плану для України за зразком 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа для Сектору Гази.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерело.

Зазначається, що цю пропозицію британський прем’єр зробив під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського із європейськими лідерами у п’ятницю.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову повторну телефонну розмову між європейськими радниками із національної безпеки протягом вихідних.