Перейти до основного змісту
Британія пропонує розробити мирний план для України за зразком плану Трампа для Гази — Axios
ВЕЛИКА БРИТАНІЯСШАМирні переговориСектор ГазиПОЛІТИКАСВІТ

Британія пропонує розробити мирний план для України за зразком плану Трампа для Гази — Axios

Надія Собенко
Розмір шрифту
Стармер
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер потиснули один одному руки під час прес-конференції після їхньої зустрічі в Чекерсі, поблизу Ейлсбері, Велика Британія, 18 вересня 2025 року. REUTERS/Kevin Lamarque

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував співпрацювати зі Сполученими Штатами над розробкою мирного плану для України за зразком 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа для Сектору Гази.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерело.

Зазначається, що цю пропозицію британський прем’єр зробив під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського із європейськими лідерами у п’ятницю.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову повторну телефонну розмову між європейськими радниками із національної безпеки протягом вихідних.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок