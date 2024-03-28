Президент Володимир Зеленський сказав, що в грудні 2023 року ЗСУ пережили критичний брак артилерії — врятувало те, що Україна того року почала масово виготовляти різноманітні дрони. Для сили на фронті та стримування Путіна, за словами президента, ЗСУ потребують двох речей — систем Patriot і паритету з Росією в артилерії.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CBS News.

"Якщо ми говоримо не про контрнаступальні дії, а про стримування поточної ситуації, то номер один — ППО та артилерійські снаряди", — сказав глава держави.

Партнери заявляють, що дали Україні артилерію, проте, як підкреслив політик, кількість снарядів — це ще не все. Було дуже складно воювати в Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі тощо, бо артилерійська перевага була на боці російської армії.

"Дуже складно воювати з ворогом, в якого артилерійський снаряд на 20+ км, а в нас б'є до 20 км. А щоби наступати, треба мати більшу силу", — доповнив Зеленський.

Він сказав, що в грудні минулого року в Україні були "майже нульові, порожні залишки артилерії".

"В Україні була амуніційна криза. Слава Богу, за рік до цього ми почали власне масове виробництво дронів різної дистанції, різної потужності. Нам це на початку цього року допомогло, бо ми змогли масово використовувати ці дрони — які закупили і які виготовили в Україні. Але здебільшого ми втратили великі пакети артилерії через затримку США", — наголосив президент.

З партнерами постійно комунікували щодо снарядів. Затримка допомоги від США, яка триває від зими, посприяла браку артснарядів.

"Путін це використовував [затримку допомоги], коли повністю зруйнував Авдіївку. Це факт. Ну не було сил тримати. Не було чим", — говорив в інтерв'ю Зеленський.

Глава держави переконаний: якщо Росія знає, що до неї може прилетіти дрон, вона менше стріляє. Так само якщо вона буде знати, що в Україні є такі ж далекобійні ракети, як російські Х або "Кинджали", то армія РФ буде менше стріляти по людях та енергетиці, "бо Путін буде боятися, що його люди винесуть з Кремля".

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.