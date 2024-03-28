Уряд Чехії схвалив виділення коштів у власну ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це заявив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, передає чеське видання Novinky.

"Для України надзвичайно важливо, щоб вона знала, що додаткові боєприпаси надійдуть протягом тижнів або місяців, і могла відповідно адаптувати свою тактику", — сказав Фіала.

Він наголосив, що саме чеська ініціатива — це єдиний спосіб доставити в Україну необхідні снаряди в короткий термін.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Нідерланди виділили 100 млн євро;

Норвегія — 153 млн доларів;

Швеція — 30 млн євро;

Фінляндія — 30 млн євро;

Німеччина покриє витрати на 180 тисяч боєприпасів;

Литва — 35 млн євро.

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.