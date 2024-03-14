Останній пакет допомоги від США для України був "унікальним випадком" — Пентагон

Представниця Міноборони США Сабріна Сінгх назвала виділення Україні військового пакета на 300 мільйонів доларів 12 березня "унікальним випадком".

Про це речниця повідомила під час брифінгу.

За словами Сінгх, Пентагон не зможе повторно надати схожу допомогу.

Представниця американського Міноборони підкреслила, що військова підтримка України пов'язана з необхідністю екстреної передачі зброї ЗСУ.

12 березня радник глави Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван оголосив, що США надали Україні новий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів, до якого зокрема увійшли ПЗРК Stinger та снаряди до HIMARS.

Своєю чергою речник Пентагону Патрік Райдер поінформував про передачу протитанкових засобів, боєприпасів для ППО, снарядів калібру 155 міліметрів, у тому числі фугасні та касетні, а також 105 міліметрові боєприпаси.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.