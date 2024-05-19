Польща хоче отримати кредит на будівництво "залізного купола" — Туск

Польща має намір отримати від Європейського інвестиційного банку пів мільярда злотих, що становить близько 130 млн доларів, кредиту на будівництво європейського “залізного купола”, зокрема, його супутникового компоненту.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у суботу, 18 травня, в Кракові, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Туска, Польща планує будувати з іншими країнами ЄС європейський “залізний купол” задля гарантій безпечного неба над країною. Туск заявив, що, виходячи з досвіду України та Ізраїлю, одна країна не зможе дати собі раду з гарантуванням безпеки повітряного простору. Тому потрібно створити “залізний купол” над цілим регіоном і континентом.

Туск повідомив, що Польща ухвалила рішення про будівництво відповідного супутникового компоненту в межах цієї програми.

“У понеділок я вестиму переговори з Європейським інвестиційним банком про завершення процесу фінансування цього супутникового компоненту, і ми отримаємо кредит у пів мільярда злотих, який підвищить нашу безпеку”, — сказав Туск.

За словами Туска, у понеділок він сподівається поінформувати про успішне завершення процесу отримання кредиту.

Ініціатива "Європейський небесний щит" — це проєкт побудови наземної інтегрованої європейської системи ПРО, яка включає засоби боротьби з балістичними ракетами. Станом на січень 2024 року в ініціативі беруть участь дев'ятнадцять європейських держав.